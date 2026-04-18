Haberler

Mardin'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Artuklu Spor Salonuna ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Artuklu Spor Salonu'nda bir konser etkinliği düzenleneceğine dair yapılan sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı ve kamuoyunu resmi duyuruları takip etmeye davet etti.

Mardin'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Artuklu Spor Salonu'nda bir konser etkinliğinin bulunmadığını bildirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında Artuklu Spor Salonu'nda konser etkinliği düzenleneceğine dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüze bağlı hiçbir tesis için bu yönde verilmiş bir izin, planlama ya da

organizasyon söz konusu değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına resmi duyuruların yalnızca İl Müdürlüğümüzün kurumsal iletişim kanallarından takip edilmesi önem arz etmektedir. Gerçek dışı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemesi hususu önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Beşir Şavur
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et

İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
İlhan Palut: Fenerbahçe maçında gücümüzü göstereceğiz

Fenerbahçe'ye meydan okudu
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu
Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı