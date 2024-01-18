Mardin'de işletmelerde fiyat listesi denetimi

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kafe, lokanta, pastane, çay bahçesi gibi işletmelerdeki fiyat listelerine yönelik denetimde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Mardin genelinde denetimler devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, hizmetin sunulduğu lokanta, restoran, kafe, pastane, çay bahçesi ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin asılması, takılması ve konulması ile ilgili denetimlerde bulundu.

Tüketicilerin kimseyle temas kurmadan fiyat listelerinin görebilmesinin esas alındığı uygulamaya uymayan ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik tutanak tutuldu.

İş yeri sahiplerine yönetmenliğe uyulmadığı takdirde 2 bin 200 liradan başlayan cezaların uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

Vatandaşlar karşılaştıklarını olumsuz durumları Alo 153 hattına bildirimde bulunabilirler.