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Halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

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Mardin'de arkadaşlarıyla akşam saatlerinde halı sahada futbol oynayan genç bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen genç hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam saatlerinde halı sahada arkadaşlarıyla beraber futbol maçı yapan Selim Engin (28) bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

MAÇ YAPARKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Engin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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