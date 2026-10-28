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Mardin'de 667 çiftçiye yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı

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Mardin'de Tarım ve Orman Bakanlığı projesi kapsamında dezavantajlı 667 çiftçiye yüzde 75 hibeli 122 ton kırmızı mercimek ve 24 ton nohut tohumu dağıtıldı. 9 milyon 300 bin liralık bütçeli projeyle 75 milyona yakın gelir bekleniyor.

MARDİN'de dezavantajlı 667 çiftçiye yüzde 75 hibeli 122 ton coğrafi işaret tescilli kırmızı mercimek ile 24 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında, kent merkezi ve 10 ilçesindeki dezavantajlı 667 çiftçiye yüzde 75 hibeyle coğrafi işaret tescilli 122 ton kırmızı mercimek ve 24 ton nohut tohumu teslim edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, Vali Yardımcısı Burak Çimşir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve tohum desteği almaya hak kazanan çiftçiler katıldı.

'75 MİLYONA YAKIN GELİR BEKLİYORUZ'

Projenin 9 milyon 300 bin liralık bütçeyle yürütüldüğünü ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Bugün burada Mardinli çiftçilerimize yüzde 75 hibeli coğrafi tescilli kırmızı mercimek ve nohut tohumu teslimi için toplandık. Bakanlığımıza bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'müzün 'Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi adı altında 81 ilde uyguladığımız bir projedir. Mardin'de bu projenin bir ayağı olarak, ovanın dışında kalan yerlerdeki daha çok dezavantajlı olan çiftçilerimizin hem gelirlerini arttırmak hem de arazilerini daha verimli hale getirmek amacıyla arkadaşlarımız tarafından hazırlandı. Toplamda 122 ton kırmızı mercimek, 24 ton nohut tohumunu da çiftçilerimize teslim edeceğiz. 9 milyon 300 bin liralık proje bütçesiyle 75 milyona yakın bir gelir bekliyoruz. İnşallah topraklarımız daha bereketli hale gelecek. Toplamda 10 ilçeden 667 çiftçimize tohumları teslim edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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