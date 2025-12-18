Mardin'de 'Sağlıklı Yaşam Çay Saati' etkinliği düzenlendi

Mardin'de 65 yaş üstü vatandaşlar için "Sağlıklı Yaşam Çay Saati" etkinliği yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belediyeye bünyesindeki Engelsiz Yaşam Derneği'nde 65 yaş üstü bireylerin sağlıklı ve aktif yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amacıyla program gerçekleştirildi.

Katılımcılara, sağlıklı ve dengeli beslenme, ruh sağlığı ve psikolojik iyi oluş konularında sunumların yapıldığı etkinlikte, spor eğitmeni eşliğinde katılımcıların yaşına uygun güvenli ve sürdürülebilir egzersizler uygulandı.

Öte yandan spor eğitmeni ve diyetisyen eşliğinde katılımcıların kişisel ihtiyaçlarına uygun sağlıklı yaşam programları oluşturuldu.