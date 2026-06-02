Mardin'de 1550 metre uzunluğundaki atıksu hattı imalatı çalışmaları tamamlandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 1550 metre uzunluğundaki atıksu hattı imalatı çalışmaları tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Nur Mahallesi'nde yeni imara açılan bölgenin alt yapı gereksinimini karşılamak amacıyla başlatılan atıksu hattı imalatı çalışmaları tamamlanarak bölgenin altyapısı güçlendirildi.

Yürütülen çalışmalarla atık suların güvenli şekilde ana sisteme iletimi sağlandı.