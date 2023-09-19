Mardin Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Giysi Yardımı Yapıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımında bulunmaya devam ediyor. Vatandaşlar ihtiyaç merkezine başvurarak ihtiyaç listesi oluşturuyor ve buradan ihtiyaçlarını alabiliyorlar. İhtiyaç merkezi, şu ana kadar 5 bin 700 vatandaşa 2 bin oyuncak, 6 bin kıyafet ve 5 bin ayakkabı yardımında bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımında bulunmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına, Alo 153 hattı üzerinden veya ihtiyaç merkezine gelerek kayıt yaptıran vatandaşlar, ekipler tarafından ihtiyaç sahibi olup olmadığı tespit edildikten sonra bir ihtiyaç listesi hazırlanıyor. Vatandaşlar bu liste doğrultusunda Giysi Yardım Merkezine gelerek burada ihtiyaçlarını alabiliyorlar.

Merkeze gelen vatandaşlar ihtiyacına göre kıyafet, ayakkabı ve oyuncak seçiminde bulunabiliyor. Çocuk ve yetişkin reyonlarında seçilen kıyafet, ayakkabı ve oyuncaklar paketlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. İhtiyaç merkezinde günlük ortalama 4 ailenin giyim ve ayakkabı ihtiyacı gideriliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı İhtiyaç Merkezi, 2023 yılı içerisinde başvuru yapan 5 bin 700 vatandaşa şu ana kadar 2 bin oyuncak, 6 bin kıyafet ve 5 bin ayakkabı yardımında bulundu.