Mardin 1969 Spor, Samsunspor'dan Ali Kılıç'ı kiraladı
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Samsunspor'dan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Kılıç'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yılport Samsunspor Futbol Akademisinde yetişen forvet oyuncusu Kılıç 1 yıllığına kiralandı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Duyan da hazır bulundu.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Samsunspor'dan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Kılıç'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yılport Samsunspor Futbol Akademisinde yetişen forvet oyuncusu Kılıç 1 yıllığına kiralandı.
İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Duyan da hazır bulundu.