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Mardin 1969 Spor, Orduspor 1967 Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Mardin 1969 Spor, Orduspor 1967 Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Mardin 1969 Spor, yarın saat 15.00'de Orduspor 1967 ile yapacakları maça yönelik son antrenmanını tamamladı. Antrenmana taraftarlar da katılarak futbolculara destek verdi. Takım, galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 30. hafta müsabakasında sahasında ağırlayacağı Orduspor 1967 maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Şehir Stadyumunda, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı Mardin 1969 Spor taraftarları da takip etti. Taraftarlar, tezahüratlarla futbolculara moral verdi.

Takım, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Yarın saat 15.00'da başlayacak müsabakada Mardin 1969 Spor, galibiyet aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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