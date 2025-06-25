Manyas'ta Ihlamur Hasadı Başladı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde ıhlamur hasadı sezonu açıldı. Yayla, İrşadiye, Boğazpınar, Eskimanyas ve Peynirkuyu mahallelerinde toplam 10 ton ıhlamur rekoltesi bekleniyor. Vatandaşların ıhlamur toplamak için ikamet ettikleri mahallede bulunmaları ve izin almaları gerekiyor.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde ıhlamur hasadı başladı.
Manyas Orman İşletme sahası içerisinde bulunan Yayla, İrşadiye, Boğazpınar, Eskimanyas ve Peynirkuyu mahallelerinde toplam 10 ton ıhlamur rekoltesi bekleniyor.
Vatandaşların ıhlamur toplayabilmek için o mahallede ikamet etmeleri ve Orman İşletme Şefliğinden izin belgesi almaları gerektiği, aksi halde ceza uygulandığı açıklandı.
Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel