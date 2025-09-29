Manyas'ta Çeltik Hasadı Başladı, Verimler Üreticiyi Sevindirdi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik hasadı başladı.

İlçede 98 bin dekar alanda ekimi yapılan çeltikte verim üreticinin yüzünü güldürdü.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, bu yıl verimin güzel olduğunu belirterek, "Çeltik sezonumuz başlamıştır. Verimler, randımanlar çok güzel. Sulama sahası genişledikçe çeltik ekimi alanı da genişliyor." dedi.

Kızık Mahallesi'nden çeltik üreticisi Ergün Kara ise baldo türü ekim yaptığını ve üretimin iyi olduğunu söyledi.