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Mansur Yavaş Kırşehir'de Ziyaretlerde Bulundu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu. Yavaş, Kırşehir Belediyesini ziyaret ederek proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Hacıbektaş'a geçti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu.

Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak için geldiği kentte ilk olarak Kırşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na görevinde başarılar dileyen Yavaş, kentte yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cuma namazının ardından Terme Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Yavaş ve Ekicioğlu, daha sonra Hacıbektaş'a gitti.

Kaynak: AA / Güncel

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