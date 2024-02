Mansur Yavaş : Halkın parasını çöp projelere yatıramazsınız (2)

'ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi açılış törenine katıldı. Törende CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve CHP Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin de yer aldı. Yavaş, 14 Mayıs'ta müjdesini verdikleri günün yaklaştığını söyleyerek, "İnşallah 1 Nisan sabahı yine yanı heyecanı yaşayarak Mamak gerçek sahibini bulacak. Neden gerçek sahibini bulacak? Çünkü adaylık tartışmalarında gördük. Mamak Belediyesi için hükumet farklı farklı adayları gönderdi. İstemeye istemeye Mamak'a aday olan birisi var, bir de heyecanını taze tutan, Mamak'ın bütün sokaklarını bilen, Mamak'ı hücrelerine kadar bilen adayımız var. Benim sokaklarda bir tane fotoğrafımı görmediniz, benim araçlarımda çakar görmediniz. Konvoylarla gezdiğimi görmediniz. Belediyede bile benim fotoğrafımı asmak yasak. Yaptığımız hizmetlerde, çalışmalarda bunu kendisine yönlendiren bir anlayış görmediniz. Çünkü biz kendimizi sadece halka atanmış olan Ankara'daki herhangi bir daire başkanı, herhangi bir il müdürü neyse kendimizi o sıfatta gördük. Biz Ankara halkına hükmetmek için değil, Ankara halkına hizmet etmek için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi ortak akılla yönetiyoruz Ankara'yı. Her şeyden önce 'Ben yaptım' anlayışını ortadan kaldırarak ortak akılla yönetiyoruz. Her yerde ve her platformda harcadığımız paraların hesabını veriyoruz. Bir hizmet yaptıysak pankart asıp, tüm Ankaralıya gösteriyoruz" dedi.

'200 BİN AİLEYE DOĞALGAZ YARDIMI VERİYORUM'

Belediye başkanının kentindeki üretimi artırması, vicdan sahibi olması, kentindeki ihtiyaç sahibi olanların her türlü ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini söyleyen Mansur Yavaş, "Onun çocuğunu okutacak, onun çocuğunu giydirecek, doyuracak, kırtasiye yardımı yapacak, onun çocuğunu üşütmeyecek. Şimdi biz bunları söyledik. Enteresan bir şekilde adayın teki çıkmış diyor ki 'Başkent Kart yapacağım.' Nerede yaşıyor bilmiyorum. 3 yıldır bunu uyguluyoruz. Emekliler dara düşüyor son zamanlarda biliyorsunuz. Türkiye'de bu konuda harekete geçen ilk belediyeyiz. Şu anda 30 bin emekliye her türlü desteği veriyoruz. Biz bu destekleri vermeye başladık ya İstanbul adayları da 'Ben de bu desteği vereceğim' demeye başladı. Her şeyden önce hükumetleri biliyor emekliklerin zor durumda olduğunu. Ankara'daki artırdı '5 bin TL vereceğim' dedi. Hükumetten açık çek aldığınızı söylüyorsunuz; hadi bakalım bir boyunuzu görelim, emeklilere bir desteğinizi görelim. Kaldı ki biz o ilçeden 50 bin kişiye destek oluyoruz. Kendisi 2 bin 200 kişiye destek oluyor. Eğer ki bir belediye başkanı kendi ilçesindeki ihtiyaç sahiplerinin sayısını bilmiyorsa orada nasıl yöneticilik yapıyor? Hodri meydan. Bir şeyi unutmuş, bizim yaptığımız her şeyi vaat olarak söylüyor. Ben buradan duyuruyorum bütün Ankara'ya; ben 200 bin aileye 3 yıldır doğalgaz veriyorum ve kışın üşümemelerini sağlıyorum. Siz de bizim yaptığımız kadar bir destek verin de görelim. Mamak'ta da kimseyi ayırmadık. Mamak'ta da 50 bin desteğe ihtiyacı olan aile var, onların da hiçbirini ayırmadan destek olmaya devam ediyoruz. Boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

'MAMAK METROSU MART AYINDA TEKRAR İHALE EDİLECEK'

Yavaş, Mamak metrosunun ihalesini yaptıklarını da hatırlatarak, "5 yıldır uğraşıyoruz projesini yaptırıp, yatırım programına almak için. Yaklaşık 400 milyon Euro civarında bedeli olmasına rağmen gelen teklif 580 milyon Euro olunca Mamak ve Ankara halkının hakkını yedirmemek için derhal iptal ettim ve inşallah Mart ayında tekrar ihale edilecek. 5 yıldır belediye meclisini izliyorsunuz. Oradaki konuşmaların hepsine şahit oldunuz. Herkese söyledim. Ben hiçbir kimseyi ayırmıyorum. 'Kimin ne ihtiyacı varsa gelin hep birlikte temelini atalım' dedim. Elimizden tutmadıkları gibi her türlü engellemeyi de yaptılar. Hiçbir şekilde ilgilenmedikleri gibi ellerinden gelen her türlü engeli yapmaya çalışıyorlar. Biz sizin paranızı boşa götürmüyoruz. İsraf etmiyoruz. Mamak'ı da inşallah Ankara'nın yıldızı yapmaya kararlıyız. Neyimiz eksik? Eksik olan huzurumuzdu, belediyemizdi. İnşallah belediyemiz ve belediye başkanımız olacak. ve inşallah Mamak'a altın çağını yaşatacağız. İmar nedeniyle bir türlü çözülemeyen sanayi çarşısı mutlaka yapılacak. Ankara'ya kadar gelmek zorunda kalmayacaksınız. 'Algı belediyeciliği yapıyor' diyorlar. Yılda 1 defa televizyona çıkarım. Hiçbir yerde fotoğrafımı yok, reklamım yok. Ne algısı, siz bu insanları saf mı sanıyorsunuz? Bu sevgiyi yok mu sayıyorsunuz? İşte bu sevgiyi anlamanız mümkün değil. İşiniz gücünüz beton, plastik. Eskisi kadar asfalt yaptık, 25 yılda yapılan kadar yeşil alanı Ankara halkına kazandırdık. Ama gözleri illa ki beton ve plastik istiyor" diye konuştu.