Manisa'da trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir - Ankara karayolu üzeri OSB Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Turgutlu istikametine seyir halinde olan Ramazan K. (41) yönetimindeki 45 ZB 5204 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde giden Serdar Ç. (40) yönetimindeki 45 AHA 382 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Zekeriya B. (39) yönetimindeki 45 ALF 099 plakalı işçi servisi, önce hafif ticari araca, ardından refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 9'u işçi servisinde olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA