MANİSA'DA TIR OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan otomobile TIR çarptı. Meydana gelen kazada Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça öldü, eşi Sevil Gülmez ile ağır yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler Mevkiinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Salihli yönüne giden A.K. (41) idaresindeki 16 AH 812 plakalı TIR, yol kıyısında park halinde bulunan 45 K 0627 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan, otomobildeki Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk kontrollerinde durumunun ağır olduğu belirlenen Sevil Gülmez'in ise ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tur sürücüsü A.K kazada yara almazken, jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili soruşturması sürdürüyor.(DHA)