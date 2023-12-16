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Manisa'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

16 Aralık 2023 23:20 Güncelleme: 23:22 Abone Ol

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve çevre yolunda trafik bir süreliğine kapandı.