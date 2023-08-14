Manisa'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Turgutlu Ovası sulama kanalı yan yolunda Hasan Turgut'un (70) kullandığı 45 TB 536 plakalı motosiklet, K.C. yönetimindeki 06 EY 9075 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Turgut, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel