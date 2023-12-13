Manisa'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Manisa'da bazı hırsızlık olaylarının faili olduğu öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheler Buket A. (22) ile Ferhat Y'yi (31) yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobilleri takibe alınan zanlılar, Mimar Sinan Bulvarı'nda, kovalamaca sonucunda yakaladı. Zanlıların bulunduğu otomobilde yapılan aramada 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Buket A'nın 61, Ferhat Y'nin ise 11 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.