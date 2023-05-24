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Manisa'da havuza giren kişi boğuldu

Manisa'da havuza giren kişi boğuldu

Güncel Haberler

Manisa'nın Kula ilçesinde bir spor kompleksinin yüzme havuzuna giren kişi boğuldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir spor kompleksinin yüzme havuzuna giren kişi boğuldu.

Zaferiye Mahallesi Kula Spor Kompleksi'ndeki halk gününde Cemil Eren Leblebici (25), yarı olimpik yüzme havuzuna girdi.

Boğulma tehlikesi geçirdiği anlaşılan Leblebici, görevliler tarafından havuzdan çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen Leblebici, hayatını kaybetti.

Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Leblebici, ön otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan olaya ilişkin Kula Kaymakamlığınca sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Mayıs Salı günü saat 21.00 sularında Kula Spor Kompleksi yüzme havuzunda yaşanan boğulma vakasıyla ilgili sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımız Cemil Eren Leblebici'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel

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