Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması ile kontrol altına alındı.

İrişler Mahallesi Eyüp Ali Pınar mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 3 helikopter ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 9 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile büyümeden kontrol altına alındı.