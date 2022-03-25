Manisa Büyükşehir, Akhisar'da Müfreze Sayısını Arttırıyor

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Akhisar ilçesinde incelemelerde bulundu. Ali Öztozlu'ya Akhisar'daki incelemelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve meclis üyeleri eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Su Yolu Mezarlığı yanına, Ring yolu üzerine yapılacak olan müfreze binasının tamamlanma aşamasına geldiğini ve en kısa zamanda tamamlanarak hizmete alınacağını söyledi. Yapımı devam eden müfreze binasının tamamlanmasıyla birlikte Akhisar ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin müfreze sayısının 7'ye çıkacağını belirterek, "İstenmeyen durumlara karşı hazırlıklarımız devam ediyor. Olası durumlara karşı olay yerine en yakın olan müfrezelerden araçlarımız hızlı bir şekilde hareket ederek, en kısa süre içinde müdahalede bulunacaklar. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için yatırımlarımız imkanlar dahilinde devam edecek" dedi.

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