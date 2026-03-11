Haberler

Antalya'da muz paketleme ve sarartma tesisinde yangın

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki muz paketleme ve sarartma tesisinde çıkan yangında, soğuk hava deposu ve diğer bölümler zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ise incelemeye alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki muz paketleme ve sarartma tesisinde çıkan yangında, soğuk hava deposu ve diğer bölümleri zarar gördü.

İlçenin Taşağıl Mahallesi'ndeki muz paketleme ve sarartma tesisinde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık, jandarma ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ekipleri sevk edildi. Tesisteki soğuk hava deposunun izolasyon malzemeleri alev alınca yangını söndürmeye gelen ekipler zor anlar yaşadı. İtfaiyecilerin güçlükle söndürdüğü yangında tesiste büyük çapta hasar oluştuğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
