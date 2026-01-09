Haberler

Hortumun neden olduğu zarar, gün ağardığında ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen hortum sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ziraat Odası Başkanı, toplamda 9-10 seranın hasar gördüğünü açıkladı. Can kaybı yaşanmadığını belirten yetkililer, üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

HORTUMUN NEDEN OLDUĞU ZARAR, GÜN AĞARDIĞINDA ORTAYA ÇIKTI (2)

'DUAMIZ, CAN KAYBI YOK'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortumun zarar verdiği bölgelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "9- 10 serada hasar oluştu. 5 evin çatısını attı. Ahırlar yıkıldı. Duamız, can kaybımız yok. TARSİM ile görüştük. Müracaat eden üyelerin eksperlerini atadılar. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarına başladı. Dün buradaydık, bugün de sahadayız. Tespitler yapılıyor. Şu an net bir rakam yok zararla ilgili. Üreticilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

'SERAMIZ ŞU AN BİTİK DURUMDA'

Sera üreticisi Mustafa Mert Yılmaz, "Mahallemizde afet oldu. Seramız şu an bitik durumda" dedi. Karacalar Mahallesi Muhtarı Şevket Kaplan da "Saat 19.00 sıralarında hortum çıkması sebebiyle bölgemizde toplam 10 seramız, 2 zeytinliğimiz hasar almış durumda. Tamamen bitmiş olan seralarımız var, sigortalı olan seralarımız var. Sahadayız, tespitler yapılıyor. Rüzgar devam ediyor. İnşallah gece aynısını yaşamayız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor

Trump dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: Hamaney şu anda...
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü