Manavgat'ta 57 Oğlak, Köpek Saldırısı Sonucu Telef Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ağıldaki 57 oğlak, 2 köpeğin saldırısı sonucu telef oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde, telle çevrili ağıldaki 57 oğlağın telef edildiği şikayeti üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, oğlakların, komşunun Rottweiler cinsi 2 köpeği tarafından telef edildiği tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı incelemenin ardından köpekler, Manavgat Belediyesi'ne ait barınağa teslim edildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.