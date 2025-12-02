Haberler

Manavgat Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması Başladı

Güncelleme:
Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan 9 sanığın yargılanmasına başlandı. Eski başkan Niyazi Nefi Kara, savunmasında 3 kilogram külçe altın ele geçirilmesi olayını 'televizyonda gördüğünü' söyledi.

'KÜLÇE ALTINLARI TELEVİZYONDA GÖRDÜM'

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 41 sanığın yargılanmasına başlandı. Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada kimlik tespitinin ardından iddianame okundu. Mahkeme başkanının iddianamedeki olayları tek tek sormasının ardından örgüt yöneticisi sıfatıyla yargılanan Kara, savunma yaptı. Soruşturma sürecinde depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar nakit para ele geçirilmesi olayıyla ilgili Kara, "Külçe altınları televizyonda gördüm" dedi.

'BAKLAVA KUTUSUYLA ALGI OPERASYONU YAPILDI'

Yeğeni Hüseyin Cem Gül'e herhangi bir görev ve talimat vermediğini dile getiren Kara, olaylarla ilgili bilgisinin bulunmadığını anlattı. Engin Tüter'in makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanmasıyla ilgili de bilgisinin bulunmadığını ifade eden Kara, "Baklava kutusuyla algı operasyonu yapıldı" diye konuştu. Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, suçsuz olduğunu belirterek, beraatını istedi. Duruşmaya ara verildi.

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
