Mamak'ta Kadınlar 600 Yıllık Kutludüğün Ekmeğini Yaşatıyor

600 yıllık geçmişi olan ata ekmeğini ekmek kapısı yaptılar

Kadınların elinden Kutludüğün ekmeği

ANKARA - 2021 yılında tescillenerek Mamak'ın yöresel lezzetleri arasına eklenen ve kadınlar tarafından üretilen ekşi mayalı Kutludüğün ekmeğinin 600 yıllık lezzeti sürdürülüyor.

Mamaklı kadınlar tarafından istihdam oluşturmak ve kültürel mirasa sahip çıkmak amacıyla kurulan Mamak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde (MAKKOP), kadınlar tarafından üretilen Kutludüğün ekmeğinin 600 yıllık tarihi günümüzde yaşatılıyor. 2021 yılında 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alan ekmek, ekşi maya ile yapılıyor. Kadınlar tarafından üretilen ekmek Ankara'nın çeşitli yerlerinde 60 liradan satılıyor.

"Ekmeğimizi meclise kadar gönderiyoruz"

MAKKOP sorumlu şefi ve 3 çocuk annesi Emine Ediz, Kutludüğün'de bulunan fırında hem ekşi mayalı Kutludüğün ekmeği hem de sütlü ekmek ürettiklerini belirterek, "Ekmeğimizin 600 yıllık bir geçmişi var. Odun ateşinde pişiriyoruz ve ekşi maya kullanıyoruz. Tamamen doğal malzemeler var. Biz bu ekmekle büyüdük. Ekmeğimizi meclise kadar gönderiyoruz. Onun dışında fırınlarımız ve satış yerlerimiz var. Vatandaş istediği zaman buradan da gelip ekmeği temin edebiliyor. Diğer ürünlerimizden de alabiliyor. Ekmeğin içinde sadece un, su, tuz ve ekşi maya var. Hiçbir katkı maddesi yok. Aynı zamanda da coğrafi işaretli bir ekmek. Günlük üretimimiz siparişe göre değişiyor. Yaklaşık 200-300 ekmek üretiyoruz. Köy civarında bulunan 30'u aşkın fırında bulunan tüm ustalar kadın" diye konuştu.

Ekmekler ziyan olmuyor

Fırında hiçbir ekmeğin ziyan olmadığını vurgulayan Ediz, "Biz ekmekleri geri dönüşüm olması için ekmek kesme makinasında keserek tepsilere koyduktan sonra tekrar fırınlıyoruz. Böylece çorbalarda kullanılmak amacıyla satılıyor" ifadelerini kullandı.

"Kadının başaramayacağı şey yoktur"

Kutludüğün'deki fırında toplam 10 kişinin çalıştığını açıklayan Ediz, "Biz buradaki 4 kişi üretimden sorumluyuz. Bir arkadaşımız sipariş alıyor, diğeri siparişleri dağıtıyor. Kadın olarak çalışmak insana gurur veriyor. Kendi ayakları üzerinde durmak kadar güzel bir şey yok. Evde olsak elimizden hiçbir iş gelmiyor. Kadının başaramayacağı şey yoktur. Odun taşımak, ekmek taşımak bize normal geliyor artık. Herhangi bir ev işi gibi yapıyoruz" açıklamasında bulundu.