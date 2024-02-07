Maltepe'de 'Huzurlu Sokaklar' Denetimi Yapıldı

Murat SOLAK/ İSTANBUL, MALTEPE'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 'Huzurlu Sokaklar' denetimi yapıldı. 160 polisin katıldığı denetime Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe'de 'Huzurlu Sokaklar' denetimi yaptı.

Denetimler kapsamında, kontrol noktalarında şüpheli bulunan araçlar durduruldu; arama yapıldı. Polis ekipleri iş yerlerinde kimlik sorgulamasının yanı sıra, üst araması da yaptı. Denetime polis helikopteri de destek verdi. Denetimlerde gerekli belgeleri bulunmayan yabancı uyruklu 1 kişi yakalanırken, durdurulan bir otomobilde farklı araç plakaları bulundu. Araç sürücü polis merkezine götürülürken, otomobil incelemeye alındı.