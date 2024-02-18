Maltepe'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

İstanbul Maltepe'de bir apartmana girerek hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince Bakırköy'de yakalandı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesindeki Altıntepe ve Küçükyalı mahallelerinde meydana gelen 4 hırsızlık olayının ardından inceleme başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir şahsın apartman içerisine girdikten sonra koridorlarda bir süre gözetleme yaptığını, ardından, ikamet önlerinde bulunan 4 adet ayakkabıyı aldıktan sonra apartmanın otopark kısmına indiğini, bir kamyonetin bagaj kısmından matkap ile kol saatini ve apartman boşluğu kısmında bulunan jeneratörü aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

TUTUKLANDI

Yapılan çalışmaların ardından kimlik bilgileri tespit edilen E.D. (28) isimli şahıs, 13 Şubat tarihinde Bakırköy'de yakalanarak gözaltına alındı. 42 adet farklı suçlardan kaydının olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.