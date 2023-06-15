Maltepe'de bombalı pankart asan teröristler yakalandı

Terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına 24 Mart'ta bombalı pankart asan 3 şüphelinin yakalandığı belirtildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 24 Mart'ta Maltepe'de bombalı pankart asan faillerden terör örgütü TKP/ML üyesi S.K., E.I., ve C.B. adlı 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Maltepe'de 24 Mart'ta, otobüs durağına bombalı pankart asan TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist) üyesi oldukları iddia edilen faillerin izini süren İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, kimlik bilgileri ve eşkalleri saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyonun düğmesine bastı. Örgüt adına eylem yaptıkları belirlenen S.K., E.I., ve C.B. isimli 3 kişi, özel harekat timleri ve TEM Şube ekiplerince yapılan baskında gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere ve yasaklı yayınlara incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ise çok yönlü soruşturulmak üzere emniyete götürüldü.