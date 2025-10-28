Haberler

Malkara'da Anaokulu Öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Güncelleme:
Malkara ilçesinde anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek şiir, drama ve dans gösterileri sergiledi. Etkinlikte Atatürk fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi de yapıldı.

Malkara ilçesinde anaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Malkara Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Ardından minik öğrenciler şiir okudu, drama ve dans gösterileri sergiledi.

Okul Müdürü Yusuf Murat Bardakçı, gösteriyi hazırlayan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Gösterinin sonunda Atatürk fotoğraflarından oluşan özel slayt gösterisi sahnelendi.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden üreticilere destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerine malzeme desteğinde bulundu.

Şarköy ilçesinde düzenlenen programda, 236 üreticiye zeytin yetiştiriciliği için gerekli ekipmanları içeren destek paketleri teslim edildi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, zeytinciliğin ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de her zaman üreticinin yanında olduklarını ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

