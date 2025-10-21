Haberler

Malezya'nın Raub Bölgesinden Çin'e Durian İhracatı

Malezya'nın Pahang eyaletinin Raub bölgesinde yetişen Musang King durianı, zengin aromasıyla Çin pazarına ulaşıyor. Soğuk zincir lojistiği sayesinde hasattan 36 saat içinde taze bir şekilde tüketiciye sunuluyor.

KUALA LUMPUR/GUANGZHOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Malezya'nın Pahang eyaletinin Raub bölgesinde yetişen durian meyvesi, Çin ve Malezya yemek kültürlerini birbirine bağlayan tatlı bir bağ kuruyor.

Malezya'ya özgü Musang King gibi yüksek kaliteli durian çeşitleri, dolgun eti ve zengin aromasıyla tanınıyor. Raub durianları, soğuk zincir lojistiği sayesinde hasattan 36 saat sonra Çin pazarına ulaştırılıyor.

