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Malezya, füze ihracatının iptali nedeniyle Norveçli şirketten tazminat talep ediyor

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Malezya, iptal edilen füze tedarik anlaşması nedeniyle Norveçli savunma şirketi Kongsberg'den yaklaşık 257 milyon dolar tazminat talep etti.

Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, iptal edilen füze tedarik anlaşması nedeniyle Norveçli savunma şirketi Kongsberg'den yaklaşık 257 milyon dolar tazminat talep ettiklerini açıkladı.

Yerel Malay Mail gazetesinin haberine göre, parlamentoda konuşan Nordin, Malezya donanması için alınması planlanan deniz saldırı füzesinin ihracatının iptal edilmesi nedeniyle Kongsberg'e açılan tazminat davasında Norveçli firmadan yaklaşık 257 milyon dolar talep edildiğini belirtti.

Nordin, tazminatın, hükümet tarafından yapılan ödemeleri ve teslim edilmeyen füze sistemleri nedeniyle oluşan ek maliyetleri kapsadığını aktardı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 14 Mayıs'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Norveç'in ordusuna satmayı planladığı deniz saldırı füzesinin ihracatını iptal etmesini eleştirmişti.

Malezya'nın 2018'den bu yana Norveçli Kongsberg şirketi tarafından üretilen füzeye dair sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini "titizlikle, sadakatle ve tereddütsüz" biçimde yerine getirdiğini vurgulayan Enver, "Norveç'in aynı iyi niyeti bize göstermek zorunda hissetmediği görülüyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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