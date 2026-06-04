Malezya Başbakanı, yapay zekanın, enerji dönüşümü çabalarını hızlandıracak fırsatlar sunduğunu belirtti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "yapay zekanın, enerji dönüşümü çabalarını hızlandıracak fırsatlar sunduğunu" söyledi.

Bernama ajansının haberine göre Başbakan Enver, başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen Enerji Dönüşümü Konferansı 2026'nın (ETCon26) açılışında konuştu.

Enver, enerji alanında sürdürülebilirliğe doğru ilerlemenin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak bu süreçte enerjinin güvenli, tüketiciler için karşılanabilir ve sürdürülebilir kalmasını sağlamanın öncelik olarak korunması gerektiğini kaydetti.

Yapay zekanın enerji sistemlerini güçlendirme potansiyeline dikkati çeken Enver, "Yapay zeka, şebeke verimliliğinin artırılmasından yenilenebilir enerji üretiminin tahmin edilmesine ve endüstriyel enerji kullanımının optimize edilmesine kadar, enerji dönüşümü çabalarını hızlandıracak pek çok fırsat barındırıyor." dedi.

Enver, dijitalleşme ile sürdürülebilirlik arasındaki dengeye işaret ederek, "Buradaki asıl zorluk, yapay zekanın büyüme hızının, desteklemesi beklenen sürdürülebilirlik hedeflerinin önüne geçmesini engellemektir. Ülkeler dijital ekonomiler inşa etmek ve yapay zeka odaklı büyümeden faydalanmak için yarışırken, önümüzdeki temel mesele sadece daha fazla enerji üretmek değil, bu enerjinin güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir kalmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı uyarısı

İthal fosil yakıtlara aşırı bağımlı olmanın küresel tedarik zincirinde kırılganlığa neden olduğunu aktaran Enver, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmeleri örnek gösterdi.

Güneydoğu Asya'dan uzak bölgelerde meydana gelen olayların bile bölge üzerinde ciddi yansımaları olabileceğini belirten Enver, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'ndaki krizin merkez üssü buralardan çok uzak olabilir ancak sarsıntıları tüm bölgede hissediliyor. Bu durum, sanayiye güç veren ve evlerin işleyişini sağlayan tedarik hatlarını zorlarken, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) genelinde, komşu ülkelerde ve aslında tüm dünyada enerji krizlerini tetikliyor."