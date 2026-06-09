Malezya Başbakanı Enver'den "insani ve etik değerlere dayalı yapay zeka" çağrısı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, yapay zeka alanındaki gelişmelerin insani, etik ve ahlaki değerlere bağlı kalması çağrısı yaptı.

Enver, Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nde katıldığı bir konferansta konuştu.

Başbakan Enver, YouTube kanalından paylaştığı konuşmasında, teknolojik ilerlemenin insan onuru pahasına olmaması gerektiğini vurgulayarak hükümetlere, akademisyenlere ve sektör liderlerine yapay zeka alanındaki gelişmelerin insani, etik ve ahlaki değerlere bağlı kalmasını sağlama çağrısında bulundu.

Yapay zeka ve diğer gelişmekte olan teknolojilerin ekonomileri dönüştürmek, kamu hizmetlerini iyileştirmek ve yaşam standartlarını yükseltmek adına büyük bir potansiyel barındırdığını belirten Enver, teknolojik gelişmelerin toplumun tamamına fayda sağlaması için yeniliklerin güçlü bir etik çerçeveyle yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Enver, ilerlemenin gerçek ölçütünün, yalnızca teknolojik kabiliyet değil, yeniliklerin insanlığa ne ölçüde hizmet ettiği ve ortak çıkarı ne kadar desteklediği olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın gelişimine adalet, hesap verebilirlik ve merhamet ilkelerinin eşlik etmesi gerektiğini savunan Enver, politika yapıcıların, araştırmacıların ve iş dünyasının, toplumsal uyumu ve insani değerleri zayıflatmak yerine güçlendiren teknolojilere yön verme konusunda ortak sorumluluk taşıdığını sözlerine ekledi.

Enver, hızlı teknolojik değişimlerin getirdiği zorluklar ve fırsatlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine de dikkati çekerek ülkelerin etik standartları korurken, yapay zekanın kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.