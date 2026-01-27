Haberler

Malezya: Orta Doğu'da artan askeri varlıklar ve kati söylemler, itidal alanını daraltıyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD ve İran arasında artan gerilimlerin Orta Doğu'da istikrarsızlığa yol açabileceğini ifade ederek, barışa öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Enver, tarafları diplomasiye çağırdı ve Umman'ın bölgedeki yapıcı rolünü takdir etti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD ile İran arasında nüksedebilecek gerilim riskini endişeyle izlediğini belirterek, artan askeri varlıkların ve kati söylemlerin itidal için gerekli alanı daralttığını ifade etti.

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran-Washington hattında tırmanabilecek gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ve mevcut istikrarsızlığın açık bir çatışmaya dönüşme riskini büyük endişeyle takip ettiğini vurgulayan Enver, artan askeri varlıkların ve mutlak söylemlerin en çok ihtiyaç duyulduğu anda itidal için gerekli alanı daraltığının altını çizdi.

Enver, Washington ve Tahran'ın karşı karşıya gelmesinin, halihazırda kırılgan durumda olan Orta Doğu coğrafyasında yankıları olacağına dikkati çekerek, "Vekalet savaşlarının kızışması, deniz güvenliğinin zayıflaması ve ekonomik sarsıntı riski, bölgenin epey ötesine yayılabilir. Hiçbir stratejik çıkar, bu tür bir insani ve maddi yıkımı haklı çıkaramaz." ifadesini kullandı.

Diğer tüm hususlara karşı barışa öncelik verilmesi gerektiğine işaret eden Enver, Malezya'nın tüm tarafları ciddiyetle ve ivedilikle diplomasiye bağlı kalma çağrısı yaptığını kaydetti.

Enver, iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu bağlamda, diyaloğu kolaylaştırmak ve gerilimi azaltmak için Umman'ın yapıcı çabalarını takdir ediyoruz. Ayrıca nüfuz sahibi tüm ülkeleri, bölgesel ve uluslararası istikrarın sağlanması için gerilimin azaltılması ve azami itidal gösterilmesi için mevcut tüm araçları kullanmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

