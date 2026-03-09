Haberler

Nazım Yalçın, Malazgirt Esnaf Odası Başkanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Genel Kurul Toplantısı'nda Nazım Yalçın yeniden başkanlığa seçildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Genel Kurul Toplantısı'nda Nazım Yalçın yeniden başkanlığa seçildi.

Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan kurulda 3 aday yarıştı.

Kurula katılan 396 delegeden 219'unun oyunu alan Yalçın, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Yalçın, yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı esnafa teşekkür etti.

Kaynak: AA / Veysel Eşin
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor