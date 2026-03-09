Nazım Yalçın, Malazgirt Esnaf Odası Başkanı
Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Genel Kurul Toplantısı'nda Nazım Yalçın yeniden başkanlığa seçildi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Genel Kurul Toplantısı'nda Nazım Yalçın yeniden başkanlığa seçildi.
Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan kurulda 3 aday yarıştı.
Kurula katılan 396 delegeden 219'unun oyunu alan Yalçın, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Yalçın, yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı esnafa teşekkür etti.
Kaynak: AA / Veysel Eşin