Malatyalı Masa Tenisi Sporcusu Muhammed Emre Kantik, Türkiye İkincisi Oldu

Malatya Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emre Kantik, Minikler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Kayseri'de 17-20 Nisan'da Türkiye'deki en iyi 128 oyuncunun katılabildiği 11 yaş altı Ferdi Minikler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na katılan Kantik, Türkiye ikincisi oldu.

Bu yarışma sonunda genel klasmanı 2. olarak tamamlayan Kantik, 21 Mayıs'ta Bulgaristan'da yapılacak 11 Yaş Altı Minikler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.