AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var

AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü

Elindeki halatla defalarca vurdu, yakınları ise gülerek seyretti

Malatyalı Masa Tenisi Sporcusu Muhammed Emre Kantik, Türkiye İkincisi Oldu

Malatyalı Masa Tenisi Sporcusu Muhammed Emre Kantik, Türkiye İkincisi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emre Kantik, Kayseri'de düzenlenen 11 yaş altı Ferdi Minikler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Kantik, 21 Mayıs'ta Bulgaristan'da yapılacak şampiyona için Türkiye'yi temsil edecek.

Malatya Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emre Kantik, Minikler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Kayseri'de 17-20 Nisan'da Türkiye'deki en iyi 128 oyuncunun katılabildiği 11 yaş altı Ferdi Minikler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na katılan Kantik, Türkiye ikincisi oldu.

Bu yarışma sonunda genel klasmanı 2. olarak tamamlayan Kantik, 21 Mayıs'ta Bulgaristan'da yapılacak 11 Yaş Altı Minikler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.