Malatya'da 1080 Deprem Konutu ve 58 İş Yeri Tamamlandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde 1080 deprem konutu ve 58 iş yerinin inşasının tamamlandığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası işbirliğinde deprem konutu ve iş yerlerinin inşası sürüyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yakınca Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Yavuz, paylaşımında, "Yakınca 5,6,7,8. etaplarını bitirdik. 1080 konut, 58 dükkan. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.