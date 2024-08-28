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Malatya Kale'de yeni hayvancılık destekleme modeli tanıtıldı

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Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen toplantıda, yeni hayvancılık destekleme modeli tanıtıldı. Modelde verimlilik kriterlerine göre destekleme tutarlarında artış sağlanacak ve performansa dayalı bir destekleme sistemi oluşturulacak. Ayrıca, aile işletmeleri, kadın ve genç yetiştiricilere ilave destek verilecek.

Malatya'nın Kale ilçesinde yeni hayvancılık destekleme modeli tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kale Kaymakamlığının salonundaki toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarından Bilal Bozkurt, yeni destekleme modelinde verimlilik kriterleri gerçekleştiğinde eski modele göre arılı kovan desteğinde yüzde 217, büyükbaş hayvan desteğinde yüzde 175 ve besilik sığır desteğinde yüzde 530 artış sağlanacağını söyledi.

Bozkurt, atık desteğinde, büyükbaş hayvan atıklarında yüzde 67 ve küçükbaş hayvan atıklarında yüzde 100, küçükbaş desteklerindeyse yüzde 88 ile 107'ye varan artış sağlanacağını dile getirdi.

Destekleme tutarlarının katsayılar üzerinden belirlenerek performansa dayalı bir destekleme sistemi oluşturulduğunu belirten Bozkurt, verimli ve kaliteli üretimin teşvik edileceğini ifade etti.

Bilal Bozkurt, hayvancılık işletmeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan aile işletmelerinin ilk defa ilave destek alacağını ve kadın ve genç yetiştiricilere ilk defa pozitif ayrımcılık yapılarak temel desteğe ilave destek verileceğini kaydetti.

Bozkurt, anaç hayvanlar için ödenen küçükbaş desteklerinin ilk defa kuzu ve oğlaklar için de ödeneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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