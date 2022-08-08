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Malatya haberleri! Diyarbakır'da Fırat Bulvarı 75 bin 360 mevsimlik çiçekle süslendi

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Malatya haberleri! Diyarbakır'da Fırat Bulvarı 75 bin 360 mevsimlik çiçekle süslendi

Malatya haber: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki Fırat Bulvarını 75 bin 360 mevsimlik çiçekle süsledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki Fırat Bulvarını 75 bin 360 mevsimlik çiçekle süsledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin daha estetik bir görünüme kavuşması amacıyla cadde, bulvar ve refüjlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kayapınar ilçesinde yer alan, kentin en uzun bulvarlarından biri olan Fırat Bulvarı'nı mevsimlik çiçeklerle süsledi.

Bulvarda 75 bin 360 mevsimlik çiçek toprakla buluşturuldu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı belirlediği program dahilinde Diyarbakır'ın cadde, refüj, bulvar ve parklarını mevsimlik yazlık çiçeklerle süslemeye devam edecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Fırat Güncel Haberler

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