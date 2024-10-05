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Malatya'da Yeni Sanayi Sitesinde Sona Yaklaşıldı

Malatya'da Yeni Sanayi Sitesinde Sona Yaklaşıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören iş yerleri için Altay Kışlası'nda inşa edilen yeni sanayi sitesindeki dükkanların yapımında sona gelindi. 714 iş yerinin yapımı tamamlanmak üzere.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan sanayi esnafı için yapımı süren sitede sona yaklaşıldı.

Altay Kışlası alanında yapımı süren 714 iş yeri, 120'şer metrekare olarak hazırlandı.

Betonarme temel üzerine ağır çelik olarak yapılan dükkanlara, sanayideki 2 bin 600 esnaftan ilk etapta iş yerleri ağır hasar alanlar taşınacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca geçen yıl ihale edilen ve yapımına başlanan yeni sanayi sitesinde sona yaklaşıldığını söyledi.

Kentin birçok sorunuyla olduğu gibi sanayiyle de ilgilendiklerini belirten Er, şöyle konuştu:

"Malatya bir tarım şehri olduğu kadar bir sanayi şehri. Çavuşoğlu'ndaki sanayi sitemiz hasar gördü, burada bir hayli hasarlı binalarımız var. Geçen yıl ihale edilen 714 dükkanın yapımı 3-4 ay sonra bitecek vaziyette. İkinci etap ihalesiyle ilgili çalışmalar da bitti. Bununla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüştük. Buraya yönelik 820 çeşitli ebatlarda yine dükkanlar yapılacak. Akabinde yine üçüncü etap planımız var. Onu da görüşüyoruz."

Er, "Şu anda iş yerleri için esnaftan ön talepler alınıyor. Öncelikle ağır hasarlı yerler taşınacak. Onların bir an önce yıkılması lazım. Ondan sonra peyderpey ihale yaptıkça taşıyacağız." dedi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

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