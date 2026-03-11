Haberler

Depremlerden etkilenen TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gelecek yıl eğitime başlayacak
Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden faaliyete geçecek. Okulda yapılan tadilat ve onamalarla birlikte, sanayi bölgesinin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2026-2027 yılında eğitim öğretime kapılarını açacak.

Depremlerde hasar gören okulda tadilat ve onarım yapılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Malatya'da sanayi bölgesinde nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen okulun çalışmaların yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, yaptığı açıklamada, okulun fiziki alt yapısının tamamlandığını belirtti.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakır, "Organize Sanayi Bölgesi'nde bitirmiş olduğumuz 24 derslikli meslek lisemiz, 200 öğrenci kapasiteli pansiyonumuz, kapalı spor salonumuz ve ihalesini yakın zamanda yapacağımız atölyelerimizle birlikte şehrimize yeni, tam teşekküllü sosyal donatıları olan bir meslek lisesi kazandırmış bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği Başkan Vekili Akif Baştürk de, okulun 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Okulda öğrencilere destekler de verileceğini aktaran Baştürk, şunları kaydetti:

"Şu an okulumuz 24 derslik ve 200 kişilik yatılı pansiyon kapasitesiyle hazır halde bulunuyor. Bu okul sayesinde Organize Sanayi Bölgesi'nin personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Okulun programını İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte hazırlayacağız, branşlarını belirleyeceğiz ve Organize Sanayi Bölgesi'nin ihtiyaç duyduğu teknik elemanların yetişmesine vesile olacak bölümlerden oluşturacağız. Bu okulun Malatyamıza hayırlı ve çok faydalı olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Turan Çiğdem
