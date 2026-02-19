Haberler

Malatya'da TARSİM poliçe bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde TARSİM, üreticilere yönelik poliçe uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. TARSİM Malatya Bölge Müdür Yardımcısı Cumali Ayhan, tarımsal üretimdeki risklerin sigortalarla güvence altına alınabileceğini ifade etti.

Malatya'nın Kale ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticilere yönelik poliçe uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kale Tarım İlçe Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından Kale Kaymakamlığı toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan TARSİM Malatya Bölge Müdür Yardımcısı Cumali Ayhan, bu yılın üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Ayhan, tarımsal üretimdeki risklerin, tarım sigortalarıyla güvence altına alınabileceğini anlatarak, TARSİM'in kapsamı, sigorta yaptırma süreçleri, hasar ihbarları, güncel yenilikler ve sigortanın üreticilere sağladığı avantajlarla ilgili bilgi verdi.

Ayhan, doğal afetler ve diğer risklere karşı daha güçlü bir tarımsal yapı oluşturulmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur
