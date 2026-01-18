Haberler

Malatya'da kuyumculara sahte altın satan 5 kişi yakalandı

Güncelleme:
Malatya'da kuyumculara sahte altın satan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şikayet üzerine başlatılan operasyon sonucunda sahte altınlar ve dolandırıcılıktan elde edilen nakit para ele geçirildi.

MALATYA'da kuyumculara sahte altın satan ve yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya'da kuyumculuk yapan A.T. kendisine 300 bin TL değerinde sahte altın satıldığını anlayınca emniyete giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 25 farklı kamera kayıtlarını inceleyerek, sahte altın satan 5 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler ekiplerin operasyonu ile yakalandı. Yapılan aramalarda; 200 gram sahte altın, 7 adet sahte ata altın, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 210 bin TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin kuyumcuya sahte altın sattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
