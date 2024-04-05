Malatya'da Okullar Arası Türk Okçuluğu İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı

Malatya'da, Okullar Arası Gençler A-B, Yıldızlar ve Küçükler Geleneksel Türk Okçuluğu İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Yeşilyurt Futbol Sahası'nda düzenlenen müsabaka 120 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ın da katıldığı etkinlikte, sporcular şampiyonluk için ter döktü.

Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi okçuluk kulübü öğrencileri, Gençler-A kategorisinde Malatya il birincisi olarak Türkiye Geneli Finallerine katılmaya hak kazandı.

Okul Müdürü Şaban Yılmaz, öğrencilerini kutlayarak, Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.