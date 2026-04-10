Malatya'da merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden "düşük faizle kredi" ilanıyla bir kişiyi 409 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır'da ikamet eden 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 7 sim kartı, 2 hafıza kartı, 2 bilgisayar, 2 tablet, 12 flaş bellek, 7 banka kartı ele geçirildi, şüphelilerin banka hesaplarında ise 30 milyon lira para hacmi tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı

İfadesi ortaya çıktı! "Bankamatik sevgili" konusuna böyle yanıt verdi
Simge Sağın’ın evinde uyuşturucu krizi! İşte savcılık ifadesi

Simge Sağın’ın evinde uyuşturucu krizi! İşte savcılık ifadesi
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar

FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Sahibinin bile unuttuğu araca gelen teklifler güldürdü: Yarısı ısırılmış dönerle takas

Sahibinin bile unuttuğu araca gelen teklifler gülme krizi yarattı
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi