Malatya'da merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden "düşük faizle kredi" ilanıyla bir kişiyi 409 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır'da ikamet eden 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 7 sim kartı, 2 hafıza kartı, 2 bilgisayar, 2 tablet, 12 flaş bellek, 7 banka kartı ele geçirildi, şüphelilerin banka hesaplarında ise 30 milyon lira para hacmi tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.