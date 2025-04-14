Malatya'da Masa Tenisi Ligi Başladı

Malatya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kurum-Kuruluş ve Şirketler Arası Masa Tenisi Ligi" başladı.

Yakınca Spor Salonu'nda kurum çalışanlarının stres atma, sportif etkinliklere katılarak egzersiz yapma ve kaliteli zaman geçirmesi için düzenlenen turnuvaya 18 kurum katıldı.

Turnuvada ilk iki dereceyi alan kurum, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.