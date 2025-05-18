Malatya'da Konut Açık Borçlanma İşlemleri Başlıyor

Malatya'da Konut Açık Borçlanma İşlemleri Başlıyor
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Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen hak sahiplerinin konut açık borçlanma işlemleri, 20 Mayıs ile 18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yasal süre içerisinde borçlandırma işlemlerini tamamlamayanların hakları iptal edilecek.

Malatya'da hak sahipliği kabul edilen ve noter kurasıyla kendilerine konut çıkanların açık borçlanma işlemleri 20 Mayıs ile 18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Malatya Valiliğinin açıklamasında, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis il merkezleri ve ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinin 20 Mayıs ile 18 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda; borçlandırma senedine imza atmayan hak sahibine konut teslim edilmeyecek. 7269 sayılı Kanun'un 3177 sayılı Kanun'la değişik 40. maddesine göre, 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecek. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için belirtilen sürelere riayet etmeleri önemle duyurulur. Daha önce borçlandırma yapan afetzedelerin gelip tekrar işlem yaptırmasına gerek yoktur." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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