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Malatya'nın "keven balı"nda bu yıl 65 ton rekolte bekleniyor

Malatya'nın 'keven balı'nda bu yıl 65 ton rekolte bekleniyor
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Malatya'nın Darende ilçesinde 8 bin 850 kovandan yaklaşık 65 ton rekolte beklenen keven balında hasat başladı. Yağışların etkisiyle bu yıl verim ve kalitenin yüksek olması hedefleniyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde 8 bin 850 kovandan yaklaşık 65 ton rekolte beklenen "keven balı"nda hasat başladı.

Yüksek kesimlerde 8 bin 850 kovanda yaklaşık 120 üretici tarafından üretilen bal da, bu yıl yağışların etkili olmasıyla rekoltenin yüksek olması bekleniyor.

Kendine özgü aroması, kekik ve keven bitki örtüsünün fazla bulunmasından dolayı üretimde etkili olan üreticiler, bu yıl yaklaşık 65 ton rekolte bekliyor.

Geçen yıl kuraklık ve zirai don nedeniyle üretim kaybı yaşayan üreticiler, yağışların etkisiyle bu yıl hasadın bereketli geçmesini hedefliyor.

Arıcılık yapan Muzaffer Keleş, AA muhabirine, bölgedeki bitki çeşitliliğinin bal üretimini artırdığını söyledi.

Yaklaşık 200 kovanla üretim yaptığı aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Bu yıl yağan kar ve yağmurlar doğaya adeta can verdi. Bölgemizin tamamında rekolte beklentimiz yüksek. Yağışlarla birlikte bitki örtüsü zenginleşti, çiçeklenme süresi uzadı. Bu da arılarımız için daha fazla nektar kaynağı anlamına geliyor. Darende'de özellikle çok sayıda kekik ve keven türü bulunuyor. Bu bitkiler balımıza kendine özgü aroma ve kalite kazandırıyor. Bu yıl yalnızca verimin değil, bal kalitesinin de oldukça yüksek olacağını düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda kuraklıktan dolayı istediğimiz üretimi gerçekleştiremedik ancak bu sezonun hem bereketli hem de kaliteli geçmesini bekliyoruz."

Yarım asırdır bal ürettiğini aktaran Keleş, üreticilere bereketli sezon diledi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen
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