Malatya'da Kayısı Üreticileri Zirai Don Önlemleri Alıyor

Malatya'da kayısı üreticilerinden "zirai don" önlemi

Üreticiler kayısı ağaçlarına naylon geçiriyor

MALATYA - Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, "zirai don" endişesi kayısı üreticilerini alarma geçirdi. Kentte bazı üreticiler bahçelerinde ateş yakarak, bazıları ise ağaçlara naylon geçirerek önlem almaya çalıştı.

Soğuk hava ile sağanağın bir süredir etkili olduğu Malatya'da, "zirai don" endişesi kayısı üreticilerini alarma geçirdi. Kentte bazı üreticiler bahçelerinde ateş yakarak bazıları ise ağaçlara naylon geçirerek önlem almaya çalıştı. Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi'nde Abdullah Toptaş, bu gece ve yarın gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesini beklediklerini ifade ederek bahçelerinde ateş yakmak için önlem aldıklarını söyledi.

Diğer bir üretici Cahit Leventoğlu ise "zirai don" endişesinin kayısı üreticilerini alarma geçirdiğini kaydederek kentte bazı üreticilerin bahçelerinde ateş yakarak, bazılarının ise ağaçlara naylon geçirerek tedbir almaya çalıştığını ifade etti.